«Ils ne veulent pas travailler!» : Baisse du temps de travail: les jeunes ne font que suivre la tendance

Si une personne active travaillait 2500 heures par an en 1950, elle n’en faisait plus que 1500 en 2017, soit une baisse de 37,5%, selon une étude du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF (KOF). Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique montrent que la baisse s’est poursuivie depuis, avec 1435 heures en moyenne en 2021.

La Suisse est championne du temps partiel. 39,4% des personnes actives travaillent entre 50 et 100%. Ce taux est plus élevé que dans presque tous les autres pays européens (seuls les Pays-Bas font exception avec un taux de 43,4%). En Italie, en Espagne et en France, seulement entre 10 et 20% travaillent à temps partiel.

Dans les années 1950, une personne active n’avait en moyenne qu’une semaine et demie de vacances par an, contre 5 aujourd’hui.

Les taux d’activité et de temps partiel les plus élevés d’Europe

La Suisse a les taux d’activité et de temps partiel parmi les plus élevés d’Europe. Pourtant, le temps de travail par an et par personne est globalement à peu près le même qu’en France, bien que la semaine de 35 heures y ait été introduite en 2002. Ceci est en partie dû au travail à temps partiel élevé dans le pays, notamment chez les femmes. C’est pourquoi la durée annuelle de travail par personne active est plus élevée en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce qu’en Suisse.