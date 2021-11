Genève/France voisine : Baisse du trafic aux petites douanes

Les feux de régulation installés à Soral II, Chancy II, Sézegnin et Certoux pour réduire le passage de voitures ont porté leurs fruits. La circulation a diminué de 28 %.

Les autorités françaises et genevoises se sont lancés le défi d’atteindre une baisse de 50 % du trafic d’ici 2023.

Des feux de régulation pour limiter de la circulation transfrontalière. Le dispositif montre des résultats encourageants. Placées depuis le 1er septembre aux petites douanes franco-genevoises de Soral II, Chancy II, Sézegnin et Certoux, ces installations ne laissent passer que 80% du trafic routier, entre 6h et 8h30 le matin. Une mesure qui vient s’ajouter à d’autres actions entreprises pour inciter les frontaliers au covoiturage et à l’utilisation des transports publics.