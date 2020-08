Genève

Baisse notable du nombre de condamnations

En 2019, 10’820 sanctions pour des crimes et des délits ont été prononcées au bout du lac. Les infractions routières sont nombreuses, mais diminuent.

Parmi les 10’820 condamnations prononcées pour des crimes et des délits, 4’693 relèvent de la loi sur la circulation routière, 4’119 du code pénal, 2’911 de la loi sur les étrangers et l’intégration et 884 de la loi sur les stupéfiants.