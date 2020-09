La paie des quelque 50’000 fonctionnaires serait réduite de 1,92% pendant quatre ans. Aucune indexation des salaires n’aurait lieu avant 2024 et les progressions salariales seraient gelées une année sur deux. De plus, indique la faîtière des organisations syndicales de la fonction publique et parapublique, le Conseil d’Etat a annoncé des mesures pour réduire la part prise en charge par l’employeur pour la Caisse de prévoyance de l’Etat (CPEG). «C’est ainsi qu’un montant annuel supplémentaire de 70 millions de francs pourrait être mis à la charge du personnel de l’Etat», s’inquiète le Cartel. En contrepartie des efforts demandés, le Conseil d’Etat propose une semaine de congé non payé.