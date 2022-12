Suisse : Baisser le chauffage est presque inutile si votre voisin ne le fait pas

Jusqu’à 15% d’économie

Cela en vaudrait en tout cas la peine, selon un propriétaire et gérant immobilier invité dans l’émission alémanique «Kassensturz». De tels appareils apportent plus de transparence dans les décomptes de charge et pousseraient même les locataires à mieux surveiller leur consommation, selon Hanspeter Ambühl. Un expert explique qu’un compteur coûte à peu près 100 francs par année et permet au final d’économiser juqu’à 15% d’énergie.