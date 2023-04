Genève: Baisser les impôts, mantra des cinq candidats de droite

Déduire une partie des loyers

L’Alliance souhaite donc réduire l’impôt sur le revenu des personnes physiques (le taux n’est pas arrêté mais Nathalie Fontanet a rappelé que les quatre partis avaient soutenu un projet de loi PLR proposant 5%), mais pas seulement. Elle désire aussi revoir la fiscalité sur l’outil de travail pour soulager les PME (Berne et Genève sont les deux seuls cantons à ne pas prévoir d’abattement spécifique); et permettre aux locataires de déduire leur loyer des impôts «à une quotité qu’il conviendra de déterminer».

Horaire continu à l’école

Les cinq candidats ont ensuite égrené toute une série de thèmes les réunissant: logement et aménagement du territoire, formation, enseignement, mobilité, sécurité, santé, économie, environnement et transition écologique. Parmi les propositions formulées, quelques-unes ressortent. L’Alliance désire ainsi préserver la zone agricole tout en construisant «davantage de locatifs à loyers contrôlés et de PPE à prix abordables pour la classe moyenne», a développé Delphine Bachmann. Concernant l’enseignement, la droite défend «une réforme de l’horaire scolaire, plus du tout adapté au fonctionnement de la société», dixit Anne Hiltpold. Un horaire continu et la possibilité de scolariser les enfants dès 3 ans sont prônés.