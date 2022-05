Hausse du prix de l’essence: Baisser les tarifs du train: peu efficace pour faire lâcher la voiture

Du potentiel dans les loisirs

En Suisse, les entreprises privilégient les baisses de prix ponctuelles, avec par exemple les billets dégriffés, ou prennent un axe plus «touristique». Citons l’abo «week-end» du réseau vaudois Mobilis, qui fonctionne comme un AG, valable seulement le week-end, en été, pour 39 francs par mois. «En Suisse, la mobilité la plus importante est celle pour les loisirs. Or, les billets individuels sont souvent terriblement chers, à moins d’avoir un billet dégriffé. Les offres liées aux loisirs prennent donc tout leur sens car elles contribuent au report modal vers les transports publics», remarque Romain Pilloud, secrétaire général de l’Association Transports et Environnement Vaud. L’ATE plaide par ailleurs pour la création d’un «AG heures creuses», à prix très avantageux, pour désengorger les heures de pointe.