WEF à Davos: 1000 avions et jets privés passeront à Zurich

WEF à Davos (GR) : Bal des avions et jets: 1000 vols supplémentaires à Zurich

Les vols surnuméraires par rapport au trafic habituel ont été détaillés. «53% étaient des vols court-courriers de moins de 750 km et 38% étaient des vols ultra-courts de moins de 500 km. Le plus court vol recensé était de 21 km», ajoute l’ONG. «80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion mais souffre des conséquences des émissions du trafic aérien qui nuisent au climat. Les jets privés et les vols courts doivent disparaître», déclare Klara Maria Schenk, de Greenpeace, dans le communiqué.