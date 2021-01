Lecteur-reporter

Un groupe d’une dizaine de sangliers, composé d’une laie, de ses marcassins et d’autres individus plus âgés, traversant un champ et une vigne au petit matin. C’est la jolie séquence qu’a pu capter Raphaël, ouvrier viticole au domaine des Ménades, à Anières, lundi vers 8h. «C’est assez rare, o n voit souvent les dégâts qu’ils font dans la nuit, mais là il y avait toute la famille qui est passée devant moi » , raconte-t-il.

A la recherche de nourriture

« Ce n’est pas rarissime, mais pas banal non plus, indique Yves Bourguignon, chef de secteur milieux et espèce s et des gardes de l'environnement intérim à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature . Le sanglier est en général plutôt nocturne, mais de temps en temps, notamment en hiver, il peut tarder le matin. Là, on est en début de matinée, les sangliers ont sans doute été chercher de la nourriture avant d’aller se réfugier en forêt. »

Fonctionnement matriarcal