Balade musclée dans un monde dévasté avec Lords of the Fallen

Alors que la résurrection du dieu-démon Adyr est imminente, on incarne un des mythiques Noirs-Croisés dans un royaume où les vivants et les morts se côtoient et où des boss colossaux se terrent en attendant leur prochaine ­victime. Si le level design, les mécanismes et l’ambiance ressemblent à s’y méprendre aux «Souls», «Lords of the Fallen» réussit tout de même à se démarquer, notamment grâce à une jouabilité plus nerveuse, et ce nouveau jeu introduit quelques mécaniques supplémentaires bien sympathiques. Sans oublier un challenge corsé, où les moins aguerris vont morfler. On regrette juste certains pics de difficulté aberrants sur le chemin des boss, une caméra comme d’habitude aux fraises et un menu peu reluisant. Mais ces quelques défauts ne ternissent pas une expérience exceptionnelle et relevée.