Balades à vélo pour découvrir l’Alsace

Colmar et ses alentours offrent une multitude de paysages et de spécialités. Le tout est accessible à vélo, traditionnel ou électrique.

À 45 minutes en train de Bâle, Colmar est une ville qui se parcourt à pied ou à vélo. Le quartier de la Petite Venise, au bord des canaux, se trouve à quelques pas de la vieille ville. En face de la cathédrale, le Musée des vins d’Alsace, ouvert en 2023, explique de manière ludique et interactive les caractéristiques des crus régionaux, 80% sont des blancs et seul le pinot noir est autorisé par l’appellation d’origine contrôlée. Il comprend même une dégustation de vins et de jus de raisins aux goûts étonnement très variés. L’immeuble abrite aussi un musée consacré au chocolat.

Une cigogne observe les passants en plein centre-ville de Colmar. LHr

Autre preuve que l’on se trouve bien en Alsace: les cigognes. Perchés en haut d’un platane, ces oiseaux nous observent à la terrasse d’un «winstub», un restaurant ou un bar à vin typique de la région. Le restaurant Pfeffel, situé idéalement en face du musée Unterlinden, dont l’agrandissement a été conçu par les architectes bâlois Herzog & de Meuron, sert les fameuses flammeküches (une pâte à pain très fine garnie de fromage blanc, d’oignons et de lardons).

Pédaler à travers les vignes

Avec près de 2500 km de pistes cyclables, l’Alsace est le paradis des cyclistes de tous niveaux. Pour les gourmands, la vallée du Munster (45 km), aussi appelée petite Suisse alsacienne, est parfaite en été. En effet, de nombreuses fermes proposent du fromage (munster, barikass, tommes) à emporter pour un pique-nique. Il est également possible de découvrir les villes incontournables que sont Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé (une boucle d’une soixantaine de kilomètres) en traversant les vignobles et les villages où se suivent les caves de dégustation. C’est la Route des vins d’Alsace, où, par beau temps, il est possible d’apercevoir les Alpes suisses. Elle traverse 90 villages, de Marlenheim à Thann, et célèbre ses 70 ans cette année.

La Route des vins d’Alsace traverse les vignes. LHr

Reprenons ensuite la route pour nous rendre à Zellenberg. La cave de Jean Huttard offre différentes activités autour du vin: dégustation à l’aveugle, cours de yoga dans le vignoble et journées d’accompagnement du vigneron pour réaliser les travaux de la vigne. «Nous souhaitions proposer des activités que l’on ne trouvait pas dans la région. Nous collaborons avec Stacker, un chocolatier de Kaysersberg, pour proposer des accords vins blancs et chocolat. Cela permet de sortir de ce que l’on connaît», explique Hélène Huttard qui a repris l’exploitation familiale avec son frère, Antoine, en 2015. «Notre volonté est d’orienter les clients vers des plats qui vont avec nos vins, mais de manière atypique, par exemple des blancs et du fromage.»

Antoine et Hélène Huttard proposent toutes sortes d’activités autour du vin. Domaine Jean Huttard, Fabrice Ferrer

Un peu plus loin, à Niedermorschwihr, Christine Ferber, ancienne disciple du pâtissier Pierre Hermé, concocte de délicieuses confitures à partir de fruits locaux, que les clients et les restaurants des alentours s’arrachent. Pour les tartines, un des pains emblématiques de la région est le pumpernickel, à base de graines de tournesol et de farine de seigle. Il se consomme également avec du beurre ou du fromage.

Un pumpernickel, à base de graines de tournesol et de farine de seigle, dans une boulangerie de Barr. LHr

Le patrimoine industriel du nord de la région

Au nord de Strasbourg, ce sont les champs de choux, pour la choucroute, les houblonnières, pour la bière, et les forêts qui bordent la route. À Gundershoffen, la fabrique de bretzels Boehli permet de découvrir les secrets de la confection de ces biscuits d’apéritif addictifs. «Nous organisons également des ateliers culinaires pour montrer comment les apprêter, explique Aline Coda, responsable du site. Par exemple, la chapelure de bretzel permet de paner du poulet ou du poisson. Et il existe des recettes pour les utiliser dans divers cookies et bredele.» Ces derniers sont les biscuits de Noël, dont certaines variétés sont disponibles toute l’année.

Les bretzels sont saupoudrés de sel avant de passer dans un bain de saumure et d’être, ensuite, cuits. Céline Schnell, Bretzels Boehli

Autre usine, celle de Labonal, à Dambach-la-ville, qui confectionne des chaussettes. Depuis 1924, la fabrique tisse 3 millions de paires (avec 120 millions de km de fil) par année, «qui ne tombent pas, bien taillées, qui ne font pas mal et s’usent lentement». Choix du fil, machines ou emballage, il est possible de visiter l’usine et d’y voir toutes les étapes de fabrication. Une boutique vend des chaussettes 100% françaises.

