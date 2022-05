Football: Balayé 4-0 à Lucerne, Servette n’est toujours pas serein

Il n’y a pas vraiment de raisons de s’inquiéter et de s’agiter outre mesure pour Servette. Mais la lourde défaite 4-0 subie à Lucerne dimanche, la quatrième consécutive, rappelle que les Grenat n’ont toujours pas acquis mathématiquement leur maintien. En fait, il importe que les Genevois marquent au moins deux points lors des trois dernières journées, histoire de s’épargner tous ces soucis qui n’ont pas lieu d’être.

Des problèmes, Servette en aura d’autres durant l’été. Il y aura par exemple la nécessité de trouver quelqu’un pour mettre des buts, puisque Imeri, meilleur buteur servettien cette saison (11 buts), est sur le départ. Avant d’être expulsé à Lucerne pour deux jaunes pris en deux minutes (70e, 71e), l’international avait encore été le Genevois le plus menaçant pour Marius Müller. Par exemple, sur une reprise stoppée par le portier adverse sur un centre de Clichy (21e), ou en envoyant un coup franc sur la barre à la 53e minute.

Lucerne, de son côté, avait la nécessité de s’assurer au minimum la 9e place, en envoyant définitivement Lausanne au purgatoire. Et l’attitude très décidée de la formation de Mario Frick, qui est à même de déployer toujours beaucoup d’intensité, aura causé bien des torts à Servette. Notamment sur le côté droit grenat, où Moussa Diallo s’est montré emprunté face aux montées de Frydek. C’est sur l’une d’elles que l’équipe de Suisse centrale a pu ouvrir le score, lorsque le centre renvoyé du Tchèque terminait sur Drägger. Le latéral droit frappait, trouvant Asumah Abubakar sur sa trajectoire. Pas hors-jeu, ce dernier pouvait tromper Jérémy Frick de près.

Et puis, sur une récupération d’Ugrinic, Abubuakar poursuivait la transition rapide avant de servir parfaitement Dejan Sorgic (66e) pour le deuxième. À dix contre onze, Servette allait aussi encaisser le 3-0, par Ibrahima Ndiaye (82e), et même le 4-0, avec un but de Nikola Cumic (86e).