Football: Balayé à Saint-Gall, Sion devra jouer les barrages

Julian von Moos et Saint-Gall ont fait très mal à Sion et Dennis Iapichino.

Ces dernières saisons, le FC Sion avait chaque fois pris l’habitude de s’en sortir in extremis, d’être sauvé par le gong au point d’en faire une spécialité qu’il revendiquait presque. Mais cette fois-ci, il n’y a pas eu de happy-end valaisan. Le verdict est tombé: à Saint-Gall, les visiteurs n’ont pas réussi l’impossible exploit d’assurer leur maintien lors de l’ultime journée comme cela avait été le cas en 2021 et en 2022. Parce qu’ils n’ont simplement pas existé, ils devront passer par un dangereux barrage qui les opposera au SLO les 3 (18h à Tourbillon) et 6 juin (20h15 à la Pontaise) pour espérer – mais comment? – se maintenir en Super League. Le visiteur ayant quitté le Valais samedi déjà, on se demande bien à quoi aura pu servir son stage de remobilisation…