Bâle-Campagne: Elle détourne les dons des obsèques de sa «meilleure amie»

Une ordonnance pénale a été prononcée pour un cas insolite dans le canton de Bâle-Campagne. Une femme âgée de 42 ans avait lancé une collecte de fonds pour organiser les funérailles de sa meilleure amie, décédée en décembre 2022. Un crowdfunding plutôt réussi, puisque la cagnotte a récolté près de 12’000 francs en moins d’un mois. Seulement, l’organisatrice avait elle même des soucis financiers. Et la tentation de détourner les fonds récoltés a été trop grande pour cette dernière. L’ordonnance pénale ne précise pas la quantité de la somme détournée. La condamnée a écopé de 120 jours-amende à 30 francs, ainsi qu’à une amende de 700 francs pour abus de confiance répétés. Avec les frais de procédure en plus, elle doit payer un total de 2310 francs.

La cagnotte avait comme objectif initial de respecter les derniers désirs de la défunte, qui s’était ôté la vie. Cette dernière souhaitait être inhumée dans le cimetière forestier où ses parents avaient déjà trouvé leur dernière demeure. Le crowdfunding était disponible sur le site Gofundme et le message suivant pouvait être lu en description: «Je la connais depuis plus de 20 ans. Nous avons vécu ensemble et avons été là l’une pour l’autre dans les bonnes et les mauvaises phases de la vie». Un peu moins de 100 personnes avaient participé à la récolte de fonds.