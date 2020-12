Coronavirus : Zurich, Bâle-Campagne et Soleure serrent la vis

Mardi, certains cantons alémaniques ont décidé de prendre des mesures supplémentaires pour combattre le virus, qui se propage sur leur territoire.

Bâle-Campagne a pris des mesures pour lutter contre la pandémie. Keystone

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, Zurich avance la fermeture des restaurants et des bars à 22h00, réveillon du Nouvel An compris. Cet horaire concerne aussi les shops normalement ouverts 24h/24. Pour les événements, la barre sera abaissée à 10 personnes. Les nouvelles mesures annoncées mardi par le gouvernement zurichois entrent en vigueur jeudi jusqu’au 10 janvier 2021.

Depuis fin novembre, la lente mais constante baisse observée s’est interrompue. La courbe est ensuite repartie à la hausse depuis un niveau élevé, a déclaré la présidente du Conseil d’État zurichois Silvia Steiner (PDC). Un renforcement des mesures est donc «indispensable».

Limitation à deux ménages

L’exécutif zurichois «passe à la vitesse supérieure tout en laissant quelques libertés aux habitants du canton», a affirmé Silvia Steiner. Ainsi, le canton ne ferme ni les restaurants ni les bars, contrairement à ce qu’on fait précédemment les cantons romands et Bâle-Ville.

Outre un horaire réduit, une limitation à quatre personnes issues de deux ménages au maximum par table y prévaudra toutefois. Les coordonnées de chaque individu seront exigées.

Bâle-Campagne passe à l’attaque

Bâle-Campagne prend des mesures supplémentaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Dès vendredi, les restaurants devront fermer à 21 heures. Les réunions et rassemblements de plus de 15 personnes seront interdits. Ces nouvelles restrictions sont valables jusqu’au 17 janvier.

En raison du nombre élevé d’infections, le canton a décidé de durcir les mesures actuelles afin d’éviter de surcharger les hôpitaux, a indiqué mardi le gouvernement de Bâle-Campagne. Les nouvelles restrictions ont été décidées en coordination avec les cantons voisins.

Dès vendredi, les réunions et rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits. Cette mesure ne concerne pas les événements religieux de fin d’année, les activités politiques et les enterrements.

Fermeture de 21h à 6 heures

Les restaurants, bars et clubs doivent être fermés à 21 heures et jusqu’à 6 heures, y compris le soir de Noël et le soir du réveillon de la St-Sylvestre. Le nombre maximal de clients dans ces établissements est fixé à 50. Les services de livraison à domicile et les cantines ne sont pas concernés.

Tous les commerces doivent aussi fermer entre 21 heures et 5 heures. Dans les hôtels, les restaurants et bars peuvent rester ouverts après 21 heures, mais ils ne doivent accueillir que des clients de l’hôtel.

Les activités sportives sont interdites. Ne sont pas concernés les sports professionnels, les activités sportives dans les écoles et celles en plein air qui ne rassemblent pas plus que cinq personnes. Les centres de jeunesse, les salles de jeux, les centres fitness et les saunas sont fermés.

Soleure durcit le ton

Le canton de Soleure ferme les bars et les lieux de loisirs pour contrer l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus. L’heure de fermeture des restaurants est en outre avancée à 21 heures. Le nombre de personnes par événements est limité à 15.

Les nouvelles mesures annoncées mardi par le gouvernement soleurois entrent en vigueur jeudi. Elles sont valables jusqu’au 23 décembre. Cette décision fait suite à une hausse des nouveaux cas d’infections et à l’appel du Conseil fédéral aux cantons touchés par cette recrudescence.