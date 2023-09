Bâle-Campagne: La Poste se drape dans du brouillard pour assurer sa sécurité

Éclaircissement sur le générateur à brouillard

Ce système est capable de remplir un vaste local de brouillard opaque en quelques secondes, rendant le lieu impraticable. Il semblerait que les cambrioleurs soient effrayés et privés de tout repère. En général, ce dispositif est utilisé en complément d’un système d’alarme classique. Les composants employés sont sans aucun danger pour les hommes et les animaux. De plus, le brouillard ne laisse aucun résidu, n’abîmant pas le mobilier ou le matériel informatique.