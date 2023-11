Bâle-Campagne: Une classe découvre des biens volés dans une forêt

L’origine des bijoux découverts fait l’objet d’une enquête policière. Cette dernière est en train de clarifier, entre autres, les endroits où des cambriolages ont eu lieu dans un passé récent. La police n’a donné aucune indication sur la valeur du butin. Il s’agit probablement de bijoux de peu de valeur. Mais pour la classe, l’excursion dans la nature a pris une tournure aussi inattendue qu’agréable. Avec en prime la visite de la police qui a attisé la curiosité des élèves. En particulier, la vue de l’intérieur du véhicule de patrouille et l’essai de l’équipement de protection de la police. De quoi susciter peut-être des vocations.

«Les élèves et l’enseignante ont apporté une contribution importante à l’élucidation d’un possible crime», commente l’école, qui a également félicité les enfants pour leur honnêteté et leur sens des responsabilités.