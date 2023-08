Bâle: Des bouteilles d’eau comme arme contre les toutous pisseurs

Une astuce qui semble fonctionner… Elle pend une bouteille à une ficelle et les reflets du liquide font semble-t-il s’écarter les animaux.

Les animaux de compagnie ont leurs endroits de prédilection pour pissoter et marquer leur territoire. Un jour, une habitante de Liestal (BL), elle-même propriétaire d’un chien, en a eu assez de ces coulées d’urine contre les murs d’immeubles et des mauvaises odeurs qui s’en dégagent. Elle a décidé d’agir. Comment? En mettant en place une installation très basique: une bouteille en plastique remplie d’eau suspendue par une ficelle, elle-même accrochée au mur (voir photo). L’astuce semble fonctionner puisqu’aucun animal ne s’est aventuré pour faire ses besoins dans les environs.

Concrètement qu’est-ce qui fait fuir les animaux? L’explication, scientifiquement non fondée, est que l’eau contenue dans la bouteille reflète la lumière du soleil de manière à empêcher les chats et les chiens de se détendre et d’uriner dans les environs. Reste que son stratagème ne plaît pas à tout le monde: «Si la bouteille disparaît, j’en remets une nouvelle», confie-t-elle.