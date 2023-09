Bâle: Deux enfants devront être vaccinés… de force s’il le faut

Des habitants du village des enfants sont scandalisés par la décision des autorités et veulent manifester.

Une mère a jusqu’au 15 septembre pour faire vacciner contre la rougeole ses deux enfants de 8 et 10 ans malgré qu’elle s’y oppose fortement. Sans quoi, «une exécution policière par la direction de la sécurité de Bâle-Campagne» doit être prévue. C’est là qu’en est arrivée une famille, dont les parents se sont divorcés en 2016. Comme le racontent les médias alémaniques, le cas est remonté jusqu’au Tribunal fédéral (TF). Le père voulait vacciner les enfants, la mère refusait.

Or, comme il le fait à chaque fois depuis quelques années (lire encadré), le TF a tranché en rejetant les arguments de la mère, une opposante à la vaccination qui parlait notamment des sérums, dans ses considérations, comme étant liés à un «génocide». Pour la plus Haute Cour, en cas de conflit, les recommandations de l’OFSP doivent s’appliquer, en l’occurrence de vacciner les enfants. Il est toutefois rappelé qu’aucune vaccination n’est obligatoire en Suisse.

Pas aux enfants de choisir

C’est aussi ce qu’ont conclu les échelons judiciaires précédents, mais la mère a désobéi à toutes les injonctions qui lui ont été faites. Selon elle, les enfants, à leur âge, sont désormais capables de se déterminer librement et se seraient prononcés contre le fait de recevoir la piqûre. Pour l’Autorité de protection de l’enfance et de l’adulte de Bâle, «il n’est pas acceptable de déléguer la responsabilité parentale aux enfants» et de les mettre dans une position où ce serait eux qui désobéiraient aux tribunaux. Face aux multiples refus, le recours à la force est désormais envisagé.