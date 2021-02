Football : Bale est en «fin de carrière» selon son agent

Prêté à Tottenham cette saison dans le but de se relancer, l’attaquant gallois n’a pas trouvé grâce aux yeux de José Mourinho. À 31 ans, il semble proche de la sortie.

Un palmarès bien rempli

Son retour à Tottenham, un club qui l'avait révélé de 2007 à 2013 - remportant deux fois le titre de joueur de la saison en 2011 et 2013 - et qu'il avait quitté pour la somme record, à l’époque, de plus de 100 millions d'euros, avait pourtant créé beaucoup d’espoirs.

«Nous avons refusé deux offres qui proposaient davantage d’argent à l’époque mais nous en avons parlé avec lui et avec ses parents, et ça l’a mené au Real Madrid», a complété l’agent, rappelant que Bale avait «gagné plus de trophées à l’étranger que n’importe quel autre joueur britannique» avec 4 Ligues des champions et 2 Ligas à son palmarès.