Football: Bâle et Amdouni ont tenu le choc européen

Zeki Amdouni s’est fait l’auteur d’un doublé. IMAGO/PanoramiC

Ce FC Bâle version 2023, bien malade en championnat (6e), peut toujours rêver de devenir la 5e équipe suisse à intégrer le dernier carré d’une compétition européenne. Il l’avait déjà fait en Europa League il y a 10 ans et les autres demi-finalistes helvétiques sur le front européen relèvent, eux, d’un autre temps et à chaque fois en Coupe des Champions: les Young Boys en 1958/1959 et le FC Zurich à deux reprises, en 1964 et en 1977. Et pourquoi pas en 2023…

S’ils veulent rêver du dernier carré, les Rhénans devront réussir, dans une semaine sur les rives de la Côte d'Azur, le même match que ce jeudi au Parc St-Jacques. Mais en gommant toutefois ces erreurs de jeunesse qui lui coûtent toujours aussi cher, semaine après semaine. Car la première demi-heure de la troupe d’Heiko Vogel avait été quasiment parfaite. Elle a d’ailleurs ouvert le score à la 26e sur un penalty d’Amdouni, après une faute un peu bête de Todibo sur Ndoye.

Les Niçois, brillants en Ligue 1 depuis la nomination de Didier Digard en lieu et place de Lucien Favre au mois de janvier (une seule défaite, contre le PSG dimanche dernier), ont paru surpris d’avoir à faire à une telle adversité. Ils ont mis du temps à entrer dans leur partie et Thuram (29e) a bien cru égaliser sur leur première opportunité. C’est finalement Moffi qui y est arrivé 9 minutes plus tard, en renard des surfaces. Le Nigérian a récidivé juste avant le thé (45e+1), sur un retourné acrobatique qui valait à lui seul le déplacement.

Les jeunes Bâlois ont eu le mérite de ne pas lâcher et ont été, pour une fois, récompensés de leurs efforts. Ça a failli venir de Ndoye ou Zeqiri, un poil trop courts sur un centre-tir de Lang à la 66e. Le but de l’espoir, avant le match retour de jeudi prochain à l’Allianz Riviera, est comme souvent venu d’Amdouni, encore lui. Le Genevois, ancien du SLO et du LS, a égalisé d’une tête puissante à la 71e. L’exploit de Hitz devant Laborde (76e) est aussi à mettre en avant.









Bâle - Nice 2-2 (1-2)

Parc St-Jacques, 28’277 spectateurs. Arbitres: Nyberg, Beigi/Söderqvist (Su). Buts: 26e Amdouni (penalty) 1-0. 38e Moffi 1-1. 45e+1 Moffi 1-2. 71e Amdouni 2-2. Bâle: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard, Sergio Lopez; Diouf, Xhaka, Burger; Ndoye, Amdouni (89e Millar), Zeqiri (67e Fink). Nice: Schmeichel; Rosario (84e Mendy), Todibo, Dante, Amraoui (46e Bard); Ramsey, Ndayishimiye, Thuram, Boudaoui; Laborde, Moffi (84e Brahimi). Notes: Bâle sans Calafiori, Comas ni Frei (blessés). Avertissements: 17e, Amraoui. 24e, Todibo. 79e, Sergio Lopez.