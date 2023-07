Sexualité: Bâle et Genève sont les champions de l’adultère

Les Suisses sont très friands de relations extraconjugales, selon le site expert en la matière Ashley Madison (AM). Son directeur général pour l’Europe, Christoph Kraemer, indique réaliser, en Suisse, un chiffre d’affaires identique à celui d’un pays dix fois plus peuplé, comme l’Allemagne. De plus, Genève, Vaud et Fribourg sont dans le top 6 des cantons ayant le plus d’inscriptions par rapport à leur population. Bâle et Genève sont les cantons champions toutes catégories et les cantons protestants sont globalement plus amateurs de ce genre de rencontres que les catholiques.