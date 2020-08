il y a 1h

Football

Bâle et son ange-gardien-remplaçant

Jonas Omlin sur le départ, les Bâlois ont pu compter sur leur No 2 contre Francfort. Djordje Nikolic était prêt pour ça.

de Robin Carrel, Bâle

Djordje Nikolic s’est envolé dès la 10e minute et a rassuré tout le monde. KEYSTONE

On ne saura sans doute jamais rien de la gravité de la blessure, diplomatique ou pas, de Jonas Omlin. Le gardien suisse de 26 ans est sur le point de s’engager avec Montpellier pour un contrat de quatre ans et Bâle – et son déficit annoncé de quelque 20 millions de francs – ne semble pas vouloir avoir les moyens de cracher sur une indemnité de mutation estimée à six millions d’euros ou de vouloir repousser l’opération. Le club rhénan a fait monter les enchères pour son cerbère, avant de céder à la troisième offre montpelliéraine.

Du coup, alors que le portier habituel, touché contre St-Gall le 22 juillet (on parlait alors d’un «claquage tendineux»), n’apparaissait pas sur la feuille de match, c’est son remplaçant Djordje Nikolic qui a pris place devant le but jeudi, face à l’Eintracht Francfort. Le Serbe de 1m95 n’a pas été trop dérangé par de décevants allemands (un seul tir cadré), mais a aussi su se rendre la tâche plus simple, en marquant vite son territoire. Dès la 10e minute, il est allé cueillir un ballon en haute altitude à l’entrée de ses seize mètres. Juste avant la pause, c’est dans les pieds d’un attaquant adverse qu’il s’est imposé, là encore bien loin de sa ligne, à l’angle de sa surface.

«J’ai particulièrement aimé la solidité défensive de mon équipe. On se réjouit de jouer ce quart de finale, mais on aimerait bien créer encore des surprises», a jugé Marcel Koller après la rencontre. «Ça été une performance sensationnelle de toute l’équipe, une nouvelle fois. On a encaissé que quatre buts lors des dix dernières parties européennes et c’est dur de trouver quelque chose de négatif», a ajouté au constat Fabian Frei. Le buteur de jeudi soir est ambitieux: «On n’ira pas en Allemagne simplement pour participer. On veut y rester le plus longtemps possible!»

«On a encaissé que quatre buts lors des dix derniers matches européens» Fabian Frei

Ce sera encore, sans doute, Nikolic qui gardera la cage bâloise, mardi prochain, face au Shakhtar Donetsk, en quart de finale, pendant que l’ancien gardien du Mont passera sa visite médicale dans le Sud de la France. Une promotion express pour un jeune homme de 23 ans, arrivé en Suisse il y a quatre ans déjà, et qui n’avait jamais fait une année pleine avant un prêt réussi à Aarau la saison dernière, qu’il avait emmené jusqu’en barrages de promotion en Super League, avant le dénouement que l’on connait, face à Neuchâtel Xamax.

Cette saison, il a joué et perdu à Zurich (3-2) en octobre, été titularisé trois fois en Europa League et a disputé les trois premiers tours de Coupe de Suisse, contre Pully, Meyrin et Stade Lausanne-Ouchy. Est-ce que le club bâlois lui fera confiance pour prendre définitivement la suite d’Omlin? L’ancien international espoir serbe est sous contrat jusqu’en 2022, avec option pour une année de plus, lui qui avait paraphé une nouvelle entente avec le FCB en février dernier. Il suit, jusqu’ici, les traces d’Omlin et d’un certain Yann Sommer, longtemps prêtés – lui est passé par Schaffhouse, Thoune, puis Aarau - et dans l’ombre d’un gardien de classe (Vaclik et Costanzo), puis finalement jugés assez mûrs pour garder la cage bâloise et juguler la pression qui va avec.