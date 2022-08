Football: Bâle et YB ont offert du jeu, mais ont oublié les buts

Deux bons gardiens

À quoi s’en est-il donc fallu pour que plus de 26’000 personnes quittent le Joggeli sans avoir vu le moindre but? En grande partie à deux prestations de gardien accomplis. On pense à ce double arrêt de Von Ballmoos devant Ndoye, puis Diouf (66e). Ou, en fin de première période, lorsque le portier bernois s’est interposé devant le tir en pivot d’Andi Zeqiri (pour la première fois titulaire sous ses nouvelles couleurs). Jusqu’à la tentative de Ltaief à la 91e minute qui aurait pu tout changer. On n’oublie pas non plus que de l’autre côté, Marwin Hitz a dû se montrer intraitable à de nombreuses reprises face à Elia, Rieder ou Itten.