Football Bâle était trop fort pour Winterthour

En marquant deux buts dans les quatre premières minutes, les Rhénans ont toujours eu le contrôle des opérations. Dimanche, la finale de la Coupe les opposera à YB.

71 secondes de jeu pour effacer le doute, si doute il y avait dans quelques esprits bâlois. Puis 240 secondes pour se donner de l’air (2-0). 18 minutes encore et la qualification pour la finale de la Coupe de Suisse, contre YB, était assurée: Winterthur savait qu’il aurait dû rendre une copie parfaite pour faire trembler le grand Bâle, le pensionnaire de Challenge League n’y est pas parvenu.

Une accélération sur la gauche de Petretta, un centre tendu parfait, Stocker à la conclusion: cela semble déjà facile, alors qu’on ne joue que depuis un peu plus d’une minute. Widmer qui se sent des envies d’attaquant, une défense passive, c’est bientôt 2-0, toute la différence entre deux catégories de jeu, entre deux cylindrées que l’on ne peut comparer. Contact, intensité, il n’y a pas photo.

Rigueur oubliée

Moralement, en revanche, on n’en dira pas autant. Parce que Bâle, aux prises avec une crise interne d’envergure, a tout aussi rapidement qu’il avait assuré son affaire, commencé de trop faire joujou, oubliant ces fameuses différences de classes, oubliant la rigueur face à des joueurs de Winterthur qui, la douche froide passée, se mirent à oser deux ou trois choses. Mais sans y parvenir longtemps et c‘est bien là, avant le 3-0, que Callà et ses copains ont raté le coche, en étant incapable de profiter du relâchement bâlois.