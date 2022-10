Football: Bâle évite la punition et garde la main en Coupe d’Europe 

Idéalement lancé en Ligue Europa Conférence avec deux victoires lors des deux premiers matches, le FC Bâle s’était offert un peu de tranquillité au cœur d’un début de saison chaotique. Voilà que les doutes s'invitent aussi en Coupe d’Europe, désormais. Bien parti pour se hisser en 8es de finale il y a un mois, le club rhénan a vu son avance fondre comme neige au soleil. Battu par le Slovan Bratislava la semaine dernière, il a arraché le nul ce jeudi (3-3), au terme d’un match qu’il aurait à la fois pu gagner et perdre. Et s’il conserve la première place du groupe H, son adversaire du soir ne pointe qu’à deux longueurs. Les modestes arméniens de Pyunik pourraient même passer devant en cas de victoire contre le Zalgiris Vilnius.

Alignée dans un 4-1-4-1 compact et volontiers dépourvue du ballon, l’équipe d’un Alex Frei de plus en plus contesté a abordé ce déplacement dans la capitale slovaque avec frilosité. Cette approche s’est révélée payante jusqu’à la mi-match puisqu’en plus d’être peu mis en danger, les Bâlois ouvraient le score sur leur premier tir, un penalty transformé par Males (29e). Mais ce minimalisme finissait par être sanctionné. Dans le temps additionnel, Millar se rendait coupable d’un accrochage sur Kucka dans sa surface. Nouveau penalty, cette fois accordé en faveur des locaux, et Weiss - qui possède la particularité d’être le fils de son entraîneur - ne tremblait pas (45e+2).