Football: Bâle face à Bratislava pour embellir la saison et les finances

L'embellie est venue d'un peu partout dans le coude du Rhin, mais il est impossible d'occulter le rôle joué par deux Romands dans le renouveau observé dans le jeu. On pensait cet hiver, au vu des recrues engagées par le club du Parc St-Jacques, qu'Andi Zeqiri (23 ans) n'aurait plus sa place sur le pré. Le Lausannois a travaillé aussi fort à l'entraînement que sur le terrain et son activité sur le front de l’attaque est indispensable à sa formation. Le Vaudois a marqué trois fois et donné une passe décisive en six parties de Super League en 2023. Mais c'est son but au match retour des 16es de finale contre Trabzonspor (2-0; aller 0-1) qui a pesé le plus lourd.

A ses côtés, Zeki Amdouni (22 ans) n'en finit plus de prouver, après ses passages au SLO et au LS, qu'il a le niveau international. Le Genevois a aussi scoré face aux Turcs et n'en finit plus d'être décisif cette année, avec 4 réalisations et 2 assists en championnat. Son coach s'est même permis le luxe de le laisser au repos le week-end dernier à Lucerne et ça a marché (victoire 0-1). Intéressant dans la perspective du 12e 8e de finale de l'histoire de Bâle sur le front européen et surtout important de retrouver ce leader offensif en forme ce jeudi, car le patron de la zone défensive, Fabian Frei, sera forfait à cause de douleurs au dos.