Football : Bâle gâche une occasion, Zurich s’offre un sursis

Le deuxième but, signé Zeqiri, n’est pas mal non plus. L’attaquant vaudois, à l’entrée de la surface, décochait un tir limpide qui terminait sous la latte (17e). Bâle partait pour vivre une soirée tranquille mais Hitz relançait le suspense avant la pause en commettant une énorme bévue dont profitait Oyewusi, venu au pressing et qui contrait victorieusement une relance hasardeuse (42e). Ce même Oyewusi égalisait à l’heure de jeu (62e). Une occasion et demie, deux buts: Vilnius est revenu de nulle part et le FCB n’est pas parvenu à repasser l’épaule.