Bâle: Ils font sauter une bombe, commandent une pizza et fument un joint

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé des peines de 10 ans contre le plus jeune et de 8 ans contre l’aîné. Un des deux prévenus a clamé son innocence mercredi. Son avocate considère qu’on ne peut pas reconnaître son client sur les images de vidéosurveillance versées au dossier.

Appels sur écoute

Le MPC fait reposer ses accusations sur des conversations téléphoniques et des messages échangés entre les auteurs présumés et des proches après les événements. Les enquêteurs ont ainsi entendu l’un des complices révéler à une amie des détails sur la nuit de l’explosion. Il lui a raconté comment lui et son comparse sont retournés dans son appartement après avoir posé la bombe. Ils se sont ensuite débarrassés de leurs vêtements, ont nettoyé le logement, se sont commandé une pizza puis ont consommé du cannabis et de la cocaïne.