22 cadavres d’agneaux illégalement importés découverts à Bâle

Des carcasses d’agneaux transportées à température ambiante, sans emballage, et non déclarées. C’est la prise faite par les douaniers bâlois, fin septembre. La saisie représente quelque 420 kilos de viande destinée à la consommation. En raison du non-respect des normes d’hygiène et de l’incapacité à prouver l’origine de la cargaison, cette dernière a été totalement détruite par des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).