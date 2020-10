On s’y attendait depuis dimanche dernier et l’annonce de la mise en quarantaine de l’équipe et du staff du FC Bâle par le médecin cantonal adjoint du canton de Bâle-Ville, mais ce n’est que ce mercredi que la Swiss Football League a officiellement annoncé qu’elle acceptait la demande de renvoi du match entre Bâle et le Lausanne-Sport.