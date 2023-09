Bâle: Le torchon brûle à la Protection suisse des animaux

Le comité central de la Protection suisse des animaux (PSA) a suspendu la conseillère nationale Martina Munz (PS/SH) et l’agronome de l’École polytechnique de Zurich, Michel Roux. Tous deux auraient violé à plusieurs reprises le principe de loyauté et de collégialité a révélé le «SonntagsBlick».

La «Luzerner Zeitung» nous en apprend davantage lundi. Ces deux personnes auraient déposé une plainte pénale sans qu’on ait de détails sur les griefs. D’après ce que le journal a appris, il s’agit d’accusations graves: gestion déloyale, transactions immobilières douteuses, détournement de dons et de legs, et dépenses irréfléchies. Le blog financier «Inside Paradeplatz» avait rapporté les premiers soupçons en mai. Mais aujourd’hui le quotidien du groupe CH Media dispose de preuves, notamment un rapport d’audit externe.

Un audit pointe du doigt des dysfonctionnements

On apprend ainsi que les finances de l’association n’ont pas été suivies par des professionnels. Il n’y a pas de budget annuel, pas de compte de résultat significatif, pas de responsable financier opérationnel, ce qui aurait conduit à une gestion extrêmement généreuse des dépenses et des rémunérations, en violation des obligations imposées par les autorités fiscales. En outre, en raison de problèmes comptables, il n’existe pas de système d’audit et de contrôle interne approprié, comme le prévoit le Code civil pour les organisations de cette taille. Les directives du Zewo, un service suisse labellisant des organisations d’utilité publique collectant des dons n’ont pas été respectées.