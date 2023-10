Bâle: Les habitants ont en marre de jouer aux postiers

Les locataires d’un immeuble bâlois n’en peuvent plus de voir les mauvaises lettres atterrir dans leurs boîtes. La Poste dit ne pas savoir d’où vient le problème et prendre des mesures.

Parmi les lettres reçues, des dizaines n’étaient pas adressées à cet habitant d’un immeuble bâlois. 20min/lecteur-reporter

Un habitant d’un immeuble à Bâle n’en peut plus de recevoir régulièrement des courriers qui ne lui sont pas destinés. Il ne parle pas de quelques publicités ou prospectus égarés, comme cela peut arriver de temps à autre, mais de plus de 80 enveloppes adressées en bonne et due forme à ses voisins qui finissent par encombrer sa boîte aux lettres. Le problème est récurrent: «C’est chaque semaine», soupire le témoin qui ajoute que sa «confiance dans la poste est plus qu’entamée».

Une voisine s’énerve de ne pas recevoir certaines lettres importantes et de devoir distribuer elle-même le courrier dans tout l’immeuble. Selon elle, une confusion des noms sur les boîtes aux lettres ne peut pas être en cause car ils sont trop distincts. Personne dans l’immeuble et dans le voisinage ne semble connaître la raison de cette gabegie. On ne sait même pas si un seul et même postier pourrait être mis en cause. Malgré plusieurs réclamations auprès de la Poste, rien n’a changé, selon les riverains.

«La Poste n’est pas parfaite»

La Poste suisse dit avoir été mise au courant de ces désagréments. Philipp Felber-Eisele, porte-parole, assure que des contacts ont été entretenus avec l’habitant mécontent. Des mesures ont été prises pour sensibiliser les employés chargés de la distribution dans ce quartier.

«De telles erreurs se produisent malheureusement, même si nous essayons de les éviter, admet Philipp Felber-Eisele La Poste n’est pas non plus parfaite et fait des erreurs. Nous tenons à nous en excuser sincèrement.»

