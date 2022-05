Football : Bâle officialise l’arrivée d’Alex Frei sur le banc

Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du club bâlois, où il a brillé en tant que joueur, Alex Frei a signé un contrat de deux ans.

«Alex a fait un super parcours en tant qu’entraîneur, il a gagné ses galons et a continuellement rempli son sac à dos d’expérience, réagit le directeur sportif bâlois, David Degen, à travers un communiqué. Ses idées sur le football et sur la manière de diriger une équipe correspondent parfaitement au FCB et à son orientation. Et dernièrement, avec la promotion en Super League, il a également montré qu'en tant qu'entraîneur, il pouvait résister à la pression et ajuster correctement son équipe au moment décisif. Tout cela, associé à son grand attachement au FCB et à sa forte personnalité, a finalement fait pencher la balance en sa faveur par rapport aux autres candidats.»