Football : Bale pense retourner au Real après son prêt à Tottenham

Actuellement prêté à Tottenham, l’attaquant gallois Gareth Bale pense qu’il retournera au Real Madrid, où il a encore un an de contrat, à la fin de la saison.

Après des débuts compliqués par des pépins physiques, il a connu une période plus faste récemment, inscrivant 6 buts et réussissant 3 passes décisives, l’espace de 7 rencontres entre mi-février et mi-mars.

Relations tendues avec Zidane

«Je voulais être en forme pour jouer quand l’Euro débutera. L’idée de départ était de faire un an aux Spurs et après l’Euro, il me restera un an de contrat avec le Real. Mon projet, c’est d’y retourner, c’est tout ce que j’ai comme projet», a-t-il précisé.