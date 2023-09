Bâle: Près de 500’000 Fr. d’argent public pour fêter leur élection

À l’heure de la hausse des prix de l’électricité, des loyers, ou encore des primes d’assurance maladie, les Gouvernements de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ne se laissent pas aller. Pour célébrer l’accession respective d’Eric Nussbaumer (PS/BL) et Eva Herzog (PS/BS) à la présidence du Conseil national et du Conseil des États, les deux Conseils se sont accordés sur un budget commun de 480’000 francs. Un crédit important, voire historique, qui fait grincer beaucoup de dents.