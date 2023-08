Bâle: Puni pour avoir abusé sexuellement d’une femme dans le WC

Un homme de 35 ans a été condamné jeudi par le tribunal pénal de Bâle à six ans et demi de prison pour plusieurs viols et autres délits. Le 15 février dernier, il avait brutalement violé une femme en plein jour dans les toilettes publiques du parc à vélo de la gare CFF de Bâle. La victime s’est vue accorder un dédommagement de plus de 15’000 francs. En outre, l’accusé sera banni de Suisse pour une période de douze ans.