Football - Bâle retourne le match en trois minutes

Au terme de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de Conference League, le FC Bâle compte 11 points et reste en lice pour décrocher la première place de la poule H. Cette «finale» se disputera le 9 décembre en Suisse, face à Qarabag.

Les Bâlois sont en position favorable suite à leur victoire de jeudi après-midi face à Kaïrat Almaty (3-2). Mais ce premier succès à l’extérieur de cette phase de groupes, après deux nuls face à l’Omnia Nicosie et à Qarabag, a mis longtemps à se dessiner. Et pour cause, à 6500 kilomètres de leur base, les visiteurs ont manqué de mordant et d’inspiration pendant près de 70 minutes.