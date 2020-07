Football

Bâle se défait facilement d’un Zurich «B»

Le FCZ, décimé par le coronavirus, a joué avec des moins de 21 ans et n’a pu éviter une claque à Saint-Jacques.

Lavdim Zumberi ne peut empêcher Valentin Stocker d’inscrire son deuxième but.

On attendait un carton bâlois dans la rencontre de Super League qui les opposait mardi soir à Zurich, et carton il y a eu (4-0).

Touché de plein fouet par le coronavirus (6 joueurs, 3 membres du staff et le président infectés), le FCZ est venu à Saint-Jacques avec des M21, qui n’ont jamais été en contact avec les joueurs positifs, et avec des hommes de la première équipe qui n’étaient pas du dernier déplacement à Xamax, le 7 juillet, et qui ont été autorisés à jouer par le Département de la santé zurichois.