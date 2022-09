Football: Bâle se sort du piège tendu par le FC Pyunik

À l’occasion de son premier match de phase de groupes d’Europa Conference League, jeudi, le FC Bâle était opposé au FC Pyunik. Ce club fondé en 1992 à Erevan en Arménie, n’est pas vraiment connu sur la scène européenne. Les Suisses ont donc logiquement dominé le début de partie. Cette pression a finalement débouché sur un penalty à la 22e minute de jeu pour une faute dans les 16 mètres de Miljkovic sur Fink. Difficile à dire si le défenseur a retenu l’attaquant ou si le Bâlois a bien joué le coup en se laissant facilement tomber. Et comme il n’y a pas d’assistance vidéo en Europa Conference League… C’est donc Males qui a pris à contrepied le gardien Yurchenko sur ce 1-0 (23e).

Piqués au vif par cette demi-injustice, les visiteurs n’ont pas mis longtemps à réagir. Sur une action construite depuis leur camp, les Arméniens ont traversé tout le terrain dans le sens de la largeur pour tenter de déborder la défense bâloise, qui est parvenue dans un premier temps à contrer la balle. Mais sur le rebond, Dashyan a réussi à battre Hitz, d’un boulet de canon décroché des 16 mètres (27e). Ce petit contretemps en termes de score n’a pas fait douter le FC Bâle. Plus consistant que son adversaire du soir, il a serré le jeu en deuxième période. Et c’est logiquement qu’il a pris les devants grâce à un doublé de Burger (54e et 76e).