Football - Bâle s’en remet à son guide: il s’appelle Arthur Cabral

Le 3e but du brésilien est somptueux.

Les Suédois l’ont appris à leurs dépens, comme l’ensemble des adversaires des Bâlois sur ce début de saison: l’association Esposito-Cabral fonctionne si bien qu’elle finit toujours par se trouver. Avant ça, chacun y va de son petit exploit, tour à tour. À la 2e minute, c’est l’Italien qui a tiré à côté. À la 17e aussi. Entre-temps, Cabral avait alerté le portier adverse de loin. Et finalement, à la demi-heure, c’est sur un coup franc excentré du joueur prêté par l’Inter que le Brésilien a trouvé la faille de la tête.

12 buts en 8 matches

Le signe que Bâle maîtrisait son sujet, comme à chacun de ses rendez-vous dans cette Conference League que le FCB a le mérite de respecter. D’autant plus après que Taulant Xhaka a touché la barre sur une demi-volée à l’entrée de la surface. Mais le trou noir qui lui a succédé, ponctué par un but suédois suite à un second ballon mal négocié (Khalili à la 71e), a laissé planer le doute.