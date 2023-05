Conference League: Bâle crée l'exploit à Florence

C’est tout le projet rhénan, essentiellement basé sur la valorisation des jeunes joueurs, qui a pris du crédit jeudi, dans ce bouillant stade Artemio Franchi. Ce sont Andy Diouf et Zeki Amdouni, deux joueurs que Bâle vient de transférer définitivement, qui l’ont en partie éteint. Et surtout le second, auteur du but de la victoire à la 92e minute, après un coup de pied arrêté. Seul au point de penalty, le Genevois a pu tromper le portier Terracciano.