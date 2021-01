Statistiques : Bâle-Ville et Zoug sont les champions des pendulaires

L’étude annuelle de l’Office fédéral de la statistique a examiné à la loupe la routine des habitants de Suisse quant à leur mobilité. Elle révèle également qu’un tiers des Suisses sont sans religion.

On estime que 71% des habitants quittaient leur commune de domicile pour aller travailler en 2019, alors qu’ils n’étaient que 59% en 1990. Les flux de pendulaires qui traversent le plateau suisse et les vallées alpines s’est par conséquent considérablement étoffé en 29 ans. La comparaison cantonale montre que Bâle-Ville et Zoug, par rapport à leur taille, attirent le plus grand nombre de pendulaires provenant d’autres cantons.