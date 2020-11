Coronavirus : Bâle-Ville ferme ses bars et ses restaurants

Face à la hausse des contaminations au Covid-19, les autorités de Bâle-Ville ont annoncé la fermeture des bars, des restaurants et des salles de sport dès lundi et jusqu’au 13 décembre.

Les nouvelles restrictions concernent les restaurants, les bars, les cafés, les piscines couvertes, les salles de gymnastique et de sport, les patinoires, les salons de jeux et les casinos. Les événements publics sont limités à 15 personnes. Ces mesures sont valables jusqu’au 13 décembre.

Près de 150 personnes hospitalisées

Restrictions similaires

En Suisse romande, cinq cantons ont déjà imposé des restrictions similaires. Le Jura, Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont décrété la fermeture totale des restaurants, bars, cafés, théâtres, cinémas, musées et salles de concert.

Le Valais a connu deux phases. Le canton a d’abord fermé les clubs, discothèques et autres lieux de divertissement et de loisirs comme les théâtres, les musées et les piscines dès le 21 octobre. Les restaurants ont en revanche pu rester ouverts. Ils devaient toutefois fermer à 22h00. Le 4 novembre, les autorités valaisannes ont suivi les autres cantons romands et ordonné la fermeture des restaurants.