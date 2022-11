Bâle-Ville inscrit la justice climatique dans sa constitution

«Énorme succès du mouvement climatique»

Dans un communiqué de presse, l’association Grève du climat Suisse s’est réjouie de «cet énorme succès du mouvement climatique». Aux yeux de ses membres, le cas du canton de Bâle-Ville doit montrer l’exemple. «Les autres communes, les cantons et la Confédération doivent maintenant suivre», écrivent-ils.

«Zéro net d’ici à 2037 à Bâle ne suffit pas pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Les autres cantons et la Confédérations doivent également renforcer massivement leurs objectifs climatiques pour que nous ayons encore une chance d’éviter les effets catastrophiques de la crise climatique. Nous continuerons à nous engager haut et fort pour la justice climatique et le zéro net d’ici à 2030», conclut un membre bâlois.