VOTATION CANTONALE - Bâle-Ville, premier canton alémanique à instaurer un salaire minimum

Vers une amélioration des situations précaires

Pour l’union syndicale Unia, il faut que «les salaires minimums soient suffisamment corrects pour qu’ils permettent de vivre et de stopper le dumping salarial.» Elle recommande ainsi un salaire fixé à 22 francs. Plus largement, l’instauration d’un salaire minimum doit améliorer les situations précaires. Les femmes sont particulièrement concernées, continue l’organisation syndicale. Celles-ci sont effectivement surreprésentées dans les branches à bas salaire et sont plus susceptibles de réduire leur temps de travail, voire d’interrompre leur activité professionnelle. Et cela a un impact important sur les rentes.