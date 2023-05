La 41e édition de Balélec a lancé les festivals estivaux

Côté musique, ce sont une vingtaine d’artistes qui se sont produits sur les quatre scènes de l’événement. Sur la plus grande, les rappeurs Lujipeka et Gazo ainsi que le DJ de chillwave Mome ont exprimé à plusieurs reprises leur joie de lancer la saison estivale des festivals à Lausanne. «La famille, soyez indulgents ce soir. C’est la reprise pour nous. Cela fait un moment qu’on n’a plus joué ensemble. Vous n’imaginez pas combien ça nous fait plaisir de vous retrouver», a lancé Lujipeka. Gazo, présent quelques heures après avoir triomphé aux Flammes à Paris, était apparemment également en rodage. Connu pour être un chauffeur de public hors pair, l’artiste a été étonnamment gentil avec ses fans à qui il a d’ailleurs rappelé d’entrée «la règle du jeu»: «Si durant le concert votre pote tombe, on s’écarte et on l’aide à se relever. On est là pour faire la fête».