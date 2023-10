Désescalade «plus urgente que jamais» entre Kosovo et Serbie

Les tensions sont montées très haut, fin septembre, après la mort d’un policier kosovar tué par un commando composé notamment de Serbes du Kosovo et d’un responsable politique vu comme proche de Belgrade. Du coup, Pristina a dû envoyer des forces armées supplémentaires et renforcer les contrôles.

La désescalade et la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo sont «plus urgentes que jamais», et tout retard est «inacceptable», a estimé, samedi, l’émissaire européen Miroslav Lajcak. Celui-ci et des diplomates des États-Unis, de France, d’Allemagne et d’Italie se sont rendus, samedi, à Pristina pour y rencontrer le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, puis à Belgrade pour un entretien avec le président serbe, Aleksandar Vucic.