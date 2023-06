Serbie et Monténégro: le train traverse des paysages sublimes

Cinquante minutes, telle est la durée du vol entre ­Belgrade, capitale de la Serbie, et Podgorica, celle du Monténégro. Depuis là, pour ­rejoindre Bar, sur l’Adriatique, il faut compter le même temps, en bus ou en voiture. En train, le voyage prend douze heures, mais chacune d’elles en vaut la peine, car les paysages traversés par la ligne ferroviaire sont tout simplement magnifiques. La preuve des influenceurs et touristes la vantent sur les réseaux sociaux et sur YouTube (voir la vidéo ci-dessous).

Sur le tronçon serbe, il y a les monts Zlatibor, puis la rivière Moraca côté monténégrin. On peut même faire durer le plaisir en descendant à mi-chemin, à Bijelo Polje, pour une halte de vingt-quatre heures et une excursion qui mérite le détour. De là, la route mène au canyon de la Tara, dans le parc national du Durmitor. Ce paradis comprend des forêts denses, 130 espèces animales.

Les 476 kilomètres de rail entre la capitale serbe et la côte monténégrine sont aussi une prouesse technique: plus de 200 tunnels et ponts y ont été construits. Le viaduc de Mala Rijeka (vidéo ci-dessus) est l’ouvrage le plus impressionnant: ses 198 mètres en font le plus haut pont ferroviaire d’Europe. Aucun voyageur qui s’y aventure ne reste indifférent.