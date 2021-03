Birmanie : Balles réelles contre les manifestants, trois blessés dans un état critique

Les forces birmanes ont de nouveau tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes mardi contre les manifestants pro-démocratie, dont au moins trois se trouvaient dans un état critique.

Échauffourées à Kale le 2 mars 2021. (Photo by STR / AFP)

À Kale (nord-ouest), «une vingtaine de personnes ont été blessées» par la police et l’armée venues disperser un rassemblement, a indiqué à l’AFP un secouriste. «Trois personnes, touchées par des tirs à balles réelles, sont dans un état critique», a précisé un médecin. La télévision d’État MRTV a fait pour sa part état de quatre policiers blessés.

Quelques heures plus tôt, un journaliste, Kaung Myat Hlaing, a été arrêté à son domicile lors d’une opération musclée des forces de sécurité, selon son employeur Democratic Voice of Burma (DVB). Des tirs ont été entendus lors de l’arrestation que le journaliste a lui-même filmée en direct et dont les images ont été retransmises sur les réseaux sociaux.